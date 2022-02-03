В Україні вводять водійські посвідчення та техпаспорти нового формату

Кабмін вніс зміни в бланки національних і міжнародних водійських посвідчень, свідоцтво про реєстрацію та тимчасовий талон автомобіля, а також новий вид номерного знаку.
Тепер в водійському посвідченні нового формату за письмовою згодою власника буде вказуватися інформація про надання згоди на посмертне донорство, а також інформація про групу крові (резус-фактор) водія.
Якщо ж громадянин відмовиться від участі в програмі посмертного донорства або розміщення інформації про групу крові, він отримає водійське посвідчення без цих відміток.
Крім того, в техпаспорт автомобіля внесуть позначення рівня екологічних норм.
Відзначимо, що всі національні та міжнародні водійські посвідчення та свідоцтва про реєстрацію авто, видані до набрання чинності цією постановою, будуть дійсними протягом терміну, на який вони були видані. Також до впровадження новозатверджених форм документів вони продовжать оформлятися з використанням бланків попередніх зразків.
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