В Україні ввели професійне свято для тренерів

В Україні з'явилося нове професійне свято - День тренера, відповідний указ був підписаний главою держави Володимиром Зеленським.
Свято буде відзначатися щорічно 19 липня, повідомляє сайт глави держави.
Датою був обраний день відкриття літньої Олімпіади 1996 року, коли Україна вперше брала участь у такому масштабному міжнародному змаганні, як незалежна держава і виступила самостійною олімпійською командою.
Указ набирає чинності з дня опублікування.
Раніше День тренера відзначали 30 жовтня. Однак офіційного статусу свято не мало.
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