В Україні ввели професійне свято для тренерів

06:45 25 червня Київ, Україна

В Україні з'явилося нове професійне свято - День тренера, відповідний указ був підписаний главою держави Володимиром Зеленським.

Свято буде відзначатися щорічно 19 липня, повідомляє сайт глави держави.

"На підтримку ініціативи працівників сфери фізичної культури і спорту України постановляю: встановити в Україні професійне свято - День тренера, який відзначати щорічно 19 липня", - йдеться в документі.

Датою був обраний день відкриття літньої Олімпіади 1996 року, коли Україна вперше брала участь у такому масштабному міжнародному змаганні, як незалежна держава і виступила самостійною олімпійською командою.



Указ набирає чинності з дня опублікування.



Раніше День тренера відзначали 30 жовтня. Однак офіційного статусу свято не мало.