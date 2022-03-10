В Україні ввели додаткові платні тести ЗНО

17:18 10 червень Київ, Україна

З наступного року учасники зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) зможуть додатково складати тести за власні кошти.
 
Відповідна норма міститься в наказі Міністерства освіти, яким визначено питання проведення ЗНО в 2022 році.

Зокрема, в наступному році кожен учасник зовнішнього оцінювання матиме право пройти зовнішнє оцінювання коштом державного бюджету з не більше ніж п'яти навчальних предметів.

У той самий час при бажанні абітурієнт отримає право додатково скласти тести понад встановлену кількість навчальних предметів коштом фізичних і юридичних осіб.

Всього в переліку предметів, за якими у 2022 році буде проведено ЗНО, включено 11 навчальних предметів. Відповідно, учасник ЗНО, крім п'яти гарантованих державою тестів зможе додатково, за бажанням, взяти участь в тестуванні з інших предметів зі списку.

Перелік навчальних предметів, за якими у 2022 році буде проведено ЗНО:
  • Українська мова;
  • Українська мова і література;
  • Математика (завдання рівня стандарту);
  • Математика;
  • Історія України;
  • Англійська мова;
  • Іспанська мова;
  • Німецька мова;
  • Французька мова;
  • Біологія;
  • Географія;
  • Фізика;
  • Хімія.