В Україні ввели додаткові платні тести ЗНО

З наступного року учасники зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) зможуть додатково складати тести за власні кошти.
Відповідна норма міститься в наказі Міністерства освіти, яким визначено питання проведення ЗНО в 2022 році.
Зокрема, в наступному році кожен учасник зовнішнього оцінювання матиме право пройти зовнішнє оцінювання коштом державного бюджету з не більше ніж п'яти навчальних предметів.
У той самий час при бажанні абітурієнт отримає право додатково скласти тести понад встановлену кількість навчальних предметів коштом фізичних і юридичних осіб.
Всього в переліку предметів, за якими у 2022 році буде проведено ЗНО, включено 11 навчальних предметів. Відповідно, учасник ЗНО, крім п'яти гарантованих державою тестів зможе додатково, за бажанням, взяти участь в тестуванні з інших предметів зі списку.
Перелік навчальних предметів, за якими у 2022 році буде проведено ЗНО:
Зокрема, в наступному році кожен учасник зовнішнього оцінювання матиме право пройти зовнішнє оцінювання коштом державного бюджету з не більше ніж п'яти навчальних предметів.
У той самий час при бажанні абітурієнт отримає право додатково скласти тести понад встановлену кількість навчальних предметів коштом фізичних і юридичних осіб.
Всього в переліку предметів, за якими у 2022 році буде проведено ЗНО, включено 11 навчальних предметів. Відповідно, учасник ЗНО, крім п'яти гарантованих державою тестів зможе додатково, за бажанням, взяти участь в тестуванні з інших предметів зі списку.
Перелік навчальних предметів, за якими у 2022 році буде проведено ЗНО:
- Українська мова;
- Українська мова і література;
- Математика (завдання рівня стандарту);
- Математика;
- Історія України;
- Англійська мова;
- Іспанська мова;
- Німецька мова;
- Французька мова;
- Біологія;
- Географія;
- Фізика;
- Хімія.
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