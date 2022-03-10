В Україні ввели додаткові платні тести ЗНО

17:18 10 червень Київ, Україна

З наступного року учасники зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) зможуть додатково складати тести за власні кошти.





Зокрема, в наступному році кожен учасник зовнішнього оцінювання матиме право пройти зовнішнє оцінювання коштом



У той самий час при бажанні абітурієнт отримає право додатково скласти тести понад встановлену кількість навчальних предметів коштом фізичних і юридичних осіб.



Всього в переліку предметів, за якими у 2022 році буде проведено ЗНО, включено 11 навчальних предметів. Відповідно, учасник ЗНО, крім п'яти гарантованих державою тестів зможе додатково, за бажанням, взяти участь в тестуванні з інших предметів зі списку.



Перелік навчальних предметів, за якими у 2022 році буде проведено ЗНО: Відповідна норма міститься в наказі Міністерства освіти, яким визначено питання проведення ЗНО в 2022 році.Зокрема, в наступному році кожен учасник зовнішнього оцінювання матиме право пройти зовнішнє оцінювання коштом державного бюджету з не більше ніж п'яти навчальних предметів.У той самий час при бажанні абітурієнт отримає право додатково скласти тести понад встановлену кількість навчальних предметів коштом фізичних і юридичних осіб.Всього в переліку предметів, за якими у 2022 році буде проведено ЗНО, включено 11 навчальних предметів. Відповідно, учасник ЗНО, крім п'яти гарантованих державою тестів зможе додатково, за бажанням, взяти участь в тестуванні з інших предметів зі списку.Перелік навчальних предметів, за якими у 2022 році буде проведено ЗНО: