В Україні зросла кількість дітей-жертв війни

15:12 16 грудня Київ, Україна

Станом на ранок 16 грудня щонайменше 1308 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.



За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 449 дітей загинули та щонайменше 859 отримали поранення різного ступеня тяжкості.



За даними ОГП, стало відомо про загибель 14 грудня двох хлопчиків 14 та 17 років у місті Торецьк Донецької області. Вони підірвалися на протитанковій міні.



12 грудня внаслідок обстрілу ворогом Херсона дістали поранення двоє дітей 6 та 10 років.



15 грудня внаслідок обстрілу військами росії Марганця Дніпропетровської області поранено 16-річну дівчину.



Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 428, Харківській – 267, Київській – 117, Миколаївській – 80, Запорізькій – 78, Херсонській – 74, Чернігівській – 68, Луганській – 65, Дніпропетровській – 34.



Ці дані не є остаточними, оскільки продовжують встановлювати кількість жертв серед дітей у місцях ведення активних бойових дій на тимчасово окупованих та звільнених територіях, зазначили в ОГПУ.



Внаслідок бомбардувань та обстрілів збройними силами росії пошкоджено 3126 навчальних закладів, 337 з них зруйновано повністю.