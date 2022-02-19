В Україні відновлюються авіаперельоти

17:02 16 лютий Київ, Україна





Ірландський лоукостер Ryanair продовжить здійснювати польоти в Україну та з неї, незважаючи на тривожні новини щодо ситуації на кордоні з РФ. Ryanair, МАУ SkyUp та інші авіаперевізники відновлюють рейси в Україну та з неї.Ірландський лоукостер Ryanair продовжить здійснювати польоти в Україну та з неї, незважаючи на тривожні новини щодо ситуації на кордоні з РФ.

Про це заявив генеральний директор компанії Майкл О'Лірі, повідомляє Devdiscourse.



«Ми не бачимо причин не продовжувати ці рейси (у США та з України – ред.), поки нам не скажуть європейські органи, що літати небезпечно», - сказав О'Лірі на пресконференції 16 лютого у Португалії.



За його словами, обов'язок авіакомпанії полягає у перевезенні пасажирів в Україну та з неї, якщо немає війни чи пострілів ракет.



Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) відправляє п'ять повітряних суден Boeing 737-800 до Іспанії через вимоги страхових компаній. Також два літаки авіакомпанії відправляються на планове технічне обслуговування двигунів до Белграда.



Тим часом авіакомпанія SkyUp відновила польоти в Україну та продаж квитків.



Цього тижня компанія airBaltic надішле додаткові рейси з України.



Раніше деякі міжнародні страхові компанії, що займаються страхуванням авіаперевезень, 14 лютого, перестали страхувати літаки для польотів над Україною через високі ризики бойових дій.



Зазначимо, у Мінінфраструктури відбулася робоча нарада за участю керівництва Офісу Президента, Державної авіаційної служби, ДП «Украерорух», ДП МА «Бориспіль» та українських авіакомпаній щодо ситуації на ринку авіаперевезень. За результатами наради було напрацьовано рішення для запобігання подальшому загостренню ситуації. Зокрема, для цього за погодженням із бюджетним комітетом Ради обсяг резервного фонду Держбюджету збільшено на 16,6 млрд грн.