В Україні відновили живлення ЗАЕС

17:29 24 листопада Київ, Україна

Внаслідок зниження частоти в енергосистемі стався аварійний захист на трьох атомних електростанціях.



На енергоблоках Рівненської, Південноукраїнської та Хмельницької АЕС проводяться пускові операції.



Про це заявили в "Енергоатомі".



Зазначається, що 23 листопада внаслідок зниження частоти в енергосистемі через пошкодження енергоінфраструктури відбулося спрацювання аварійного захисту на Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС. Усі енергоблоки цих станцій автоматично відключені від електромережі.

"Тимчасово окупована Запорізька АЕС, яка не працює з вересня цього року, перейшла в режим повного блекауту із запуском усіх дизель-генераторів. Таким чином уперше за 40-річну історію української атомної енергетики всі енергоблоки АЕС було відключено”, – пояснили у держкомпанії.

Подібна ситуація передбачена регламентами експлуатації атомних станцій, які обладнані надійними системами безпеки, а персонал має необхідний рівень кваліфікації та знань для оперативного реагування.



Однак це не повинно заспокоювати. Адже існує реальна небезпека ядерної та радіаційної катастрофи, що несуть обстріли всієї території України російськими крилатими та балістичними ракетами, і величезний ризик ураження атомних станцій", - йдеться у заяві.



Станом на 12.17 Запорізька АЕС отримала живлення власних потреб від енергосистеми України. Всі дизель-генератори відключені та переведені в чергування.





На енергоблоках Рівненської, Південноукраїнської та Хмельницької АЕС проводяться пускові операції.