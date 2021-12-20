В Україні візьмуться за розвиток народних художніх промислів

08:56 02 квітень Київ, Україна

Мінкульт розробить програму з розвитку народних художніх промислів, серед пріоритетних завдань на перспективу - відкрити нові туристичні центри через культурні програми, художні промисли, народні ремесла.

Про це заявила заступниця міністра культури та інформаційної політики України Лариса Петасюк, яка відвідала з робочою поїздкою Решетилівку Полтавської області.



Петасюк ознайомилася з роботою державної установи «Всеукраїнський центр вишивки і килимарства». Серед іншого, йшлося про створення туристичного маршруту Петриківка - Решетилівка - Опішня.

«Зараз ми розробляємо Державну цільову програму з розвитку народних художніх промислів. Вона стосуватиметься Решетилівки та Опішні, а також інших подібних центрів в Україні. Будемо і далі працювати разом, адже розвиток туризму в громадах є пріоритетом», - сказала Петасюк.

Серед пріоритетних завдань програми - залучити українців подорожувати по країні, відкривати нові туристичні центри через культурні програми, художні промисли, народні ремесла, створити туристичний портал, в тому числі для іноземних туристів, а також навчити громади формувати якісний туристичний продукт за допомогою відповідних маркетингових програм.