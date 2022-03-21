В Україні водіям заборонили використовувати відеореєстратори

06:34 21 березня Київ, Україна

Як повідомили в Управлінні зв'язків із громадськістю ЗСУ, українським водіям машин та мотоциклів тепер не можна користуватися відеореєстраторами.



Заборона стосується фото та відеозйомки:



🔻 Шляхів загального користування;

🔻 Об'єктів загального призначення;

🔻 Об'єктів інфраструктури, блок-постів, укріплень;

🔻 Розташування, зосередження або переміщення військових частин (підрозділів) сил оборони.



🔻 Заборона діє для всіх регіонів країни, особливо там, де відбуваються бойові дії.



🔻 Це рішення військового командування доведено до представників військових адміністрацій, вони мають наголошувати на цьому для громадськості.