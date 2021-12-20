В Україні вдруге відбудеться онлайн-фестиваль баварського кіно

Фестиваль «Кіноподорож Баварією» проводиться вже вдруге. Як і минулого року, подія відбудеться в онлайн-форматі, а перегляди фільмів будуть безкоштовними для глядачів в Україні. Стрічки демонструються мовою оригіналу з українськими субтитрами на сайті.
До програми увійшли чотири фільми. Українські глядачі познайомляться із трьома роботами відомого майстра комедії баварця Маркуса Г. Розенмюллера.
Його фільм «Раніше помер – довше пролежав» розповідає про 11-річного Себастіана, який раптово дізнається, що його мати померла під час пологів, а не в автомобільній катастрофі. Відчувши вину і страх не потрапити до мами в рай через свої бешкетні витівки, хлопець вирішує заробити перепустку на небеса, ставши рок-зіркою.
"Чарівне дзеркало або Подвійні неприємності" - кумедна фантазія, заснована на мрії кожного школяра - створення двійника, який робитиме уроки замість тебе.
Трійку комедій популярного режисера завершує його нова картина – «Басейновий шериф» (2021), яка розповідає про боротьбу рятувальника та майстра з плавання проти знищення.
Окрім комедій до програми увійшла історична біографічна драма «Людвіг Баварський» від Марі Ноель та Петера Зера. У ній йдеться про Людвіга Другого Баварського, широко відомого як «казковий король» за його любов до мистецтва та невеликий інтерес до політичних та економічних процесів.
Фільми будуть доступні для безкоштовного онлайн перегляду на сайті з 10 по 19 грудня на території України.
До програми увійшли чотири фільми. Українські глядачі познайомляться із трьома роботами відомого майстра комедії баварця Маркуса Г. Розенмюллера.
Його фільм «Раніше помер – довше пролежав» розповідає про 11-річного Себастіана, який раптово дізнається, що його мати померла під час пологів, а не в автомобільній катастрофі. Відчувши вину і страх не потрапити до мами в рай через свої бешкетні витівки, хлопець вирішує заробити перепустку на небеса, ставши рок-зіркою.
"Чарівне дзеркало або Подвійні неприємності" - кумедна фантазія, заснована на мрії кожного школяра - створення двійника, який робитиме уроки замість тебе.
Трійку комедій популярного режисера завершує його нова картина – «Басейновий шериф» (2021), яка розповідає про боротьбу рятувальника та майстра з плавання проти знищення.
Окрім комедій до програми увійшла історична біографічна драма «Людвіг Баварський» від Марі Ноель та Петера Зера. У ній йдеться про Людвіга Другого Баварського, широко відомого як «казковий король» за його любов до мистецтва та невеликий інтерес до політичних та економічних процесів.
Фільми будуть доступні для безкоштовного онлайн перегляду на сайті з 10 по 19 грудня на території України.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі