В Україні вдвічі зросла кількість звернень щодо домашнього насильства – МВС

17:58 13 січень Київ, Україна

В Україні у 2021 році до поліції про домашнє насильство надійшло на 56% більше звернень, ніж у 2020 році, повідомляють у МВС.



За інформацією міністерства, протягом минулого року було зареєстровано 326 тис. звернень до поліції щодо домашнього насильства, у 2020 році – 209 тис.

«У 2021 році в поліцію про домашнє насильство заявили на 56% більше громадян, ніж у 2020 році. При цьому, складено на 10% більше адмінпротоколів, винесено на 19% більше термінових заборонних розпоряджень щодо кривдників, на 11% збільшилася кількість кривдників, що перебувають на обліку», – йдеться в повідомленні.





Нагадаємо, більше місяця тому в Україні презентували сайт із протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильства щодо дітей. "Гаряча лінія" 1547 працює на базі Урядового контактного центру.



Мета сайту – підвищити обізнаність українців щодо протидії домашньому насильству та допомогти отримати необхідну інформацію про реагування на такі випадки.



В цей час сайт працює у тестовому режимі. Сам сайт інформує, до кого саме і в яких випадках можуть звертатися за допомогою потерпілі чи свідки домашнього насильства. На ньому можна зареєструвати електронне звернення анонімно, тобто без надання персональних даних. Тому, якщо ви стали свідками або самі страждаєте від насильства з боку близької людини і потребуєте допомоги, необхідно звернутися до правоохоронних органів, або скористатись сайтом , або зателефонувати за номером 1547».Нагадаємо, більше місяця тому в Україні презентували сайт із протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильства щодо дітей. "Гаряча лінія" 1547 працює на базі Урядового контактного центру.Мета сайту – підвищити обізнаність українців щодо протидії домашньому насильству та допомогти отримати необхідну інформацію про реагування на такі випадки.В цей час сайт працює у тестовому режимі. Сам сайт інформує, до кого саме і в яких випадках можуть звертатися за допомогою потерпілі чи свідки домашнього насильства. На ньому можна зареєструвати електронне звернення анонімно, тобто без надання персональних даних.