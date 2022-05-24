В Україні посилюють покарання за підробку сертифіката вакцинації

11:33 19 серпня Киев, Украина

Для українців давно не секрет, що будь-який документ легше підробити, ніж витримати ходіння по кабінетах. Зараз, щоб виїхати за кордон, багато хто не проходять тести, а за ті ж гроші купують уже готовий результат тестування. А потім самі ж обурюються корупцією в країні!

РНБО пропонує посилити відповідальність за підробку сертифікатів і довідок про вакцинацію від коронавірусної інфекції. Відповідний указ у середу, 18 серпня, підписав президент Володимир Зеленський.

Мова йде не тільки про паперові документи, а й про електронні сертифікати. Посилити покарання РНБО вимагає також за збут і використання підроблених документів.

Також Кабміну доручено опрацювати питання посилення покарання за внесення неправдивих відомостей до медичних баз даних.

Згідно з рішенням РНБО, уряд повинен розробити і внести на розгляд Верховної Ради України відповідний законопроєкт.

Нагадаємо, до переліку списку вакцин від COVID, після вакцинації якими можна отримати відповідний сертифікат, внесли препарат Janssen (Johnson & Johnson).