В Україні вже провакцинувалися 1 216,6 тисячі осіб

11:49 06 червень Київ, Україна

Як повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я, за минулу суботу, 5 червня, в Україні вакцинацію проти COVID-19 пройшли 40 101 особа. З них першу дозу вакцини отримали 39 229 осіб, повністю імунізовані - 872 українці.

Протягом доби працювали 327 мобільних бригад, уколи також робили в 418 пунктах щеплення.

Найбільше за минулу добу було зроблено ін'єкцій в Дніпропетровській (4 250) та Харківській (3 815) областях. Найменше - в Одеській області (400).

Кількість щеплень за добу (одна доза):

Київ - 2212

Вінницька область - 1499

- 1499 Волинська область - 866

Дніпропетровська область - 4250

Донецька область - 457

Житомирська область - 610

Закарпатська область - 1228

Запорізька область - 942

Івано-Франківська область - 538

Київська область - 2859

Кіровоградська область - 725

Луганська область - 665

Львівська область - 3150

Миколаївська область - 1691

Одеська область - 400

Полтавська область - 2802

Рівненська область - 639

Сумська область - 1105

Тернопільська область - 1177

Харківська область - 3815

Херсонська область - 814

Хмельницька область - 455

Черкаська область - 2129

Чернівецька область - 575

Чернігівська область - 1626

З початку прищеплювальної кампанії щеплено 1 216 602 особи, з них отримали одну дозу - 1 216 600 осіб, повністю імунізовані і отримали дві дози - 146 664 особи (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 1 363 264 щеплення.

Станом на 6 червня в лист очікування вакцинації записалися 640 914 осіб.

Нагадаємо, в Києві в центрі вакцинації в суботу прищепили 2,5 тис. осіб. Черга рухається повільно через тих, хто приходить на вакцинацію без підписаної декларації з сімейним лікарем.