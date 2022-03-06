В Україні вже провакцинувалися 1 216,6 тисячі осіб

11:49 06 червень Київ, Україна

Як повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я, за минулу суботу, 5 червня, в Україні вакцинацію проти COVID-19 пройшли 40 101 особа. З них першу дозу вакцини отримали 39 229 осіб, повністю імунізовані - 872 українці.

Протягом доби працювали 327 мобільних бригад, уколи також робили в 418 пунктах щеплення.

Найбільше за минулу добу було зроблено ін'єкцій в Дніпропетровській (4 250) та Харківській (3 815) областях. Найменше - в Одеській області (400).

Кількість щеплень за добу (одна доза):

  • Київ - 2212
  • Вінницька область - 1499
  • Волинська область - 866
  • Дніпропетровська область - 4250
  • Донецька область - 457
  • Житомирська область - 610
  • Закарпатська область - 1228
  • Запорізька область - 942
  • Івано-Франківська область - 538
  • Київська область - 2859
  • Кіровоградська область - 725
  • Луганська область - 665
  • Львівська область - 3150
  • Миколаївська область - 1691
  • Одеська область - 400
  • Полтавська область - 2802
  • Рівненська область - 639
  • Сумська область - 1105
  • Тернопільська область - 1177
  • Харківська область - 3815
  • Херсонська область - 814
  • Хмельницька область - 455
  • Черкаська область - 2129
  • Чернівецька область - 575
  • Чернігівська область - 1626

З початку прищеплювальної кампанії щеплено 1 216 602 особи, з них отримали одну дозу - 1 216 600 осіб, повністю імунізовані і отримали дві дози - 146 664 особи (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 1 363 264 щеплення.

Станом на 6 червня в лист очікування вакцинації записалися 640 914 осіб.

Нагадаємо, в Києві в центрі вакцинації в суботу прищепили 2,5 тис. осіб. Черга рухається повільно через тих, хто приходить на вакцинацію без підписаної декларації з сімейним лікарем.