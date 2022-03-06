В Україні вже провакцинувалися 1 216,6 тисячі осіб

Як повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я, за минулу суботу, 5 червня, в Україні вакцинацію проти COVID-19 пройшли 40 101 особа. З них першу дозу вакцини отримали 39 229 осіб, повністю імунізовані - 872 українці.
Протягом доби працювали 327 мобільних бригад, уколи також робили в 418 пунктах щеплення.
Найбільше за минулу добу було зроблено ін'єкцій в Дніпропетровській (4 250) та Харківській (3 815) областях. Найменше - в Одеській області (400).
Кількість щеплень за добу (одна доза):
- Київ - 2212
- Вінницька область - 1499
- Волинська область - 866
- Дніпропетровська область - 4250
- Донецька область - 457
- Житомирська область - 610
- Закарпатська область - 1228
- Запорізька область - 942
- Івано-Франківська область - 538
- Київська область - 2859
- Кіровоградська область - 725
- Луганська область - 665
- Львівська область - 3150
- Миколаївська область - 1691
- Одеська область - 400
- Полтавська область - 2802
- Рівненська область - 639
- Сумська область - 1105
- Тернопільська область - 1177
- Харківська область - 3815
- Херсонська область - 814
- Хмельницька область - 455
- Черкаська область - 2129
- Чернівецька область - 575
- Чернігівська область - 1626
З початку прищеплювальної кампанії щеплено 1 216 602 особи, з них отримали одну дозу - 1 216 600 осіб, повністю імунізовані і отримали дві дози - 146 664 особи (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 1 363 264 щеплення.
Станом на 6 червня в лист очікування вакцинації записалися 640 914 осіб.
Нагадаємо, в Києві в центрі вакцинації в суботу прищепили 2,5 тис. осіб. Черга рухається повільно через тих, хто приходить на вакцинацію без підписаної декларації з сімейним лікарем.
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