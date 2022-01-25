В Україні узаконять процедуру Bug Bounty та створять посаду офіцера з кібербезпеки

16:02 25 січень Київ, Україна

Аби покращити стан кібербезпеки та запобігти хакерським зловживанням, в Україні узаконять процедуру Bug Bounty на державному рівні, повідомили у Держспецзв'язку.



Bug Bounty – це програма, в якій люди можуть отримати винагороду за пошук помилок на сайтах або в програмному забезпеченні. Її узаконення дозволить залучити сторонніх фахівців до пошуку помилок та вразливостей у державних програмних продуктах, інших урядових ресурсах.



Також в органах держвлади та об'єктах критичної інформаційної інфраструктури створять посади офіцерів із кіберзахисту. Їм підпорядковуватимуться служби захисту інформації.



У Держспецзв'язку кажуть, що для кіберофіцерів встановлять зарплату на рівні "не нижче за ринкову".



Ще планують надати повноваження компаніям-підрядникам, які працюють із держорганами, висувати свої вимоги щодо кібербезпеки.



Нагадаємо, у ніч з 13 на 14 січня 2022 р. на Україну відбулася глобальна атака хакерів. Тоді перестали працювати близько 70 сайтів центральних та регіональних органів влади, зокрема, портал «Дія».



Атаку назвали наймасштабнішою за останні чотири роки. Водночас у Мінцифри запевнили, що витоку персональних даних українців не було.



У Центрі стратегічних комунікацій при Міністерстві культури заявили про російські сліди кібератак на державні ресурси.