В Україні збільшився термін дії електронних рецептів

07:34 18 жовтня Київ, Україна

В Україні з 30 до 90 календарних днів збільшили термін дії електронних рецептів на рецептурні ліки, які пацієнт купує власним коштом.



Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

"Це рішення дозволить пацієнту не лише рідше відвідувати лікаря, щоб відновити рецепт, але й зручніше погашати е-рецепт, при цьому перелік рецептурних ліків та правила їхнього відпуску залишаються незмінними", - зазначили у відомстві.

Водночас у МОЗ наголосили, що термін дії рецептів на наркотичні лікарські засоби залишається 10 днів, а на ліки, що підлягають реімбурсації або відпускаються на пільгових умовах, або екстемпоральні лікарські засоби — 30 календарних днів.