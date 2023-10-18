В Україні збільшився термін дії електронних рецептів

В Україні з 30 до 90 календарних днів збільшили термін дії електронних рецептів на рецептурні ліки, які пацієнт купує власним коштом.
Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.
Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.
Водночас у МОЗ наголосили, що термін дії рецептів на наркотичні лікарські засоби залишається 10 днів, а на ліки, що підлягають реімбурсації або відпускаються на пільгових умовах, або екстемпоральні лікарські засоби — 30 календарних днів.
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