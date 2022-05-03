В Україні збільшився гендерний розрив в оплаті праці

06:15 03 грудня Київ, Україна

Згідно з даними Державної служби статистики України, зарплата жінок становила 78,0% від зарплати чоловіків, так, жіноча половина населення почала заробляти менше стосовно чоловіків.

Середньомісячна заробітна плата за статтю і видами економічної діяльності за три квартали 2020 року:

в I кварталі 2020 року зарплата жінок була 9 785 грн або 78,7% від зарплати чоловіків (12 438 грн);





в II кварталі 2020 року зарплата жінок була 9 740 грн або 80,1% від зарплати чоловіків (12 159 грн);





в III кварталі 2020 року зарплата жінок була 10 409 грн або 78,0% від зарплати чоловіків (13 338 грн).

Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та частини тимчасово окупованих територій в Донецькій і Луганській областях.