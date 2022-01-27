В Україні збільшили мінімальний розмір аліментів, які діти можуть отримати не від батьків

14:04 27 січень Київ, Україна

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №3881, яким збільшила мінімальний розмір аліментів, які стягуються на дитину не з батьків, а з інших членів сім'ї та родичів. Тепер виплати мають становити не менше ніж 50% прожиткового мінімуму залежно від віку дитини.





Про це йдеться у картці документа на сайті парламенту.

В цей час стаття 182 Сімейного кодексу передбачає, що мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину, що стягуються з матері або батька, не може бути меншим за 50% прожиткового мінімуму. Проте запровадженню такого стандарту передувала тривала історія законотворчості.



Так, у редакції Сімейного кодексу від 2002 року розмір виплат не міг бути меншим за неоподатковуваний мінімум доходів громадян, у 2006-му його встановили у розмірі 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку і лише у 2017-му суму збільшили до нинішнього.



У той самий час закон регулює досить широке коло сімейних відносин між іншими членами сім'ї та родичами, наприклад, онуками, правнуками та їхніми бабусями, дідусями, прабабусями, братами та сестрами, фактичними вихователями та вихованцями, на яких також можуть покладати обов'язки виплачувати аліменти. Відповідна норма міститься у статті 272 Сімейного кодексу.



Фактично до 2017-го мінімальний розмір аліментів для всіх родичів був однаковим, проте зараз із батьків можуть стягувати від 929 до 1159 гривень залежно від віку дитини, а з інших членів сім'ї – не менше ніж 557–695 гривень.

"Таку ситуацію законотворець допустив або через неуважність, або через інші причини, що, на нашу думку, є дискримінацією дітей у різних видах аліментних зобов'язань", - зазначають автори прийнятого закону в пояснювальній записці.

Нагадаємо, що з 2017-го в Україні посилили відповідальність для батьків – неплатників аліментів: з того часу їм забороняють виїзд за кордон, позбавляють права на водіння, полювання та на зброю. Втім, не всі неплатники знають про свої борги, а санкції, передбачені у законі, як констатують юристи, не працюють для батьків, які не мають грошей.