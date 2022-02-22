В Україні збільшать виплати при народженні дитини на 9 тисяч

14:10 26 травень Київ, Україна

Кабмін схвалив законопроєкт про матеріальне фінансування при народженні чи усиновленні дитини, згідно з яким державна підтримка новоспечених батьків збільшиться на 9 тис. грн.

Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Обсяг державної підтримки при народженні дитини або усиновленні пропонуємо збільшити з 41 тис. до 50 тис. грн. Також передбачатиметься збільшення розміру в 2023 році і надалі на прогнозний показник інфляції", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що згідно з проєктом закону, виплата 25% допомоги буде проводитися одноразово. Решту суми протягом 36 місяців виплатять рівними частинами.



На засіданні уряду прем'єр-міністр заявив, що з 1 січня 2023 року і надалі щорічно з 1 січня ця допомога буде збільшуватися на прогнозний показник зростання індексу споживчих цін.