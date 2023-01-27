В Україні затверджено новий формат автомобільних номерів

18:14 27 січня Київ, Україна

В Україні з'явиться новий формат автомобільних номерів для машин, які реєструватимуть онлайн та через додаток "Дія", йдеться у наказі МВС.



На номерних знаках автомобілів, які оформлятимуть в електронному вигляді, замість перших двох букв, що вказують на регіон, будуть використовуватися такі позначення:

ED, DC – отримуватимуть автомобілі, які були оформлені із застосуванням засобів електронного кабінету водія функціональної підсистеми Єдиного державного реєстру єдиної інформаційної системи МВС;





DI, PD - отримуватимуть автомобілі, які були оформлені через Єдиний державний вебпортал електронних послуг, зокрема, з використанням мобільного додатка порталу "Дія".

Послуга реєстрації автомобіля в електронному кабінеті або через Дію мала запрацювати у грудні 2022 року, проте досі не запущена.