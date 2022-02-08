В Україні затвердили єдиний дизайн харчоблоків у школах

20:19 07 лютий Київ, Україна





Відповідно до рекомендацій, обідні зали рекомендують обладнати мінімалістичними меблями, з використанням світлих відтінків, а також натуральних матеріалів.



У їдальні обов'язково повинні бути електроприлади для знищення комах. А вікна, оснащені антимоскітними сітками, які відкриватимуться тільки для провітрювання. У Мінрозвитку громад та територій розробили та затвердили єдиний дизайн інтер'єру для харчоблоків у школах та представили перші візуалізації.Відповідно до рекомендацій, обідні зали рекомендують обладнати мінімалістичними меблями, з використанням світлих відтінків, а також натуральних матеріалів.У їдальні обов'язково повинні бути електроприлади для знищення комах. А вікна, оснащені антимоскітними сітками, які відкриватимуться тільки для провітрювання.

Біля входу в обідню залу обладнують умивальники, диспенсери з рідким милом та антисептиками.



Рекомендації, зазначені в посібнику, стосуються як звичайних шкільних харчоблоків, так і «опорних кухонь», які можуть здійснювати доставку їжі до інших закладів загальної середньої освіти.