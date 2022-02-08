В Україні затвердили єдиний дизайн харчоблоків у школах

У Мінрозвитку громад та територій розробили та затвердили єдиний дизайн інтер'єру для харчоблоків у школах та представили перші візуалізації.
Відповідно до рекомендацій, обідні зали рекомендують обладнати мінімалістичними меблями, з використанням світлих відтінків, а також натуральних матеріалів.
У їдальні обов'язково повинні бути електроприлади для знищення комах. А вікна, оснащені антимоскітними сітками, які відкриватимуться тільки для провітрювання.
Відповідно до рекомендацій, обідні зали рекомендують обладнати мінімалістичними меблями, з використанням світлих відтінків, а також натуральних матеріалів.
У їдальні обов'язково повинні бути електроприлади для знищення комах. А вікна, оснащені антимоскітними сітками, які відкриватимуться тільки для провітрювання.
Біля входу в обідню залу обладнують умивальники, диспенсери з рідким милом та антисептиками.
Рекомендації, зазначені в посібнику, стосуються як звичайних шкільних харчоблоків, так і «опорних кухонь», які можуть здійснювати доставку їжі до інших закладів загальної середньої освіти.
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