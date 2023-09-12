В Україні вдосконалять програму компенсацій за пошкоджене внаслідок агресії рф майно

15:15 12 вересня Київ, Україна

В Україні планується вдосконалити програму компенсацій за пошкоджене та знищене внаслідок збройної агресії росії майно. Для громадян буде проведено серію публічних консультацій.



Про це повідомила народний депутат, голова парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк, наголошується на сайті Верховної Ради.



За словами Шуляк, під час публічних консультацій люди зможуть вказати на недоліки програми, що найчастіше зустрічаються, і висловити пропозиції, як їх подолати. Вони стануть основою змін у законодавстві, яке регулює механізм компенсацій за пошкоджене чи зруйноване житло.



Закон про компенсації парламент ухвалив у лютому 2023 року. За словами Шуляк, багато пошкоджених об'єктів розташовані на тимчасово окупованих територіях, тому відновлення там може початися лише після деокупації. У той самий час українці хочуть мати гарантію, що їх не залишать віч-на-віч із проблемою відновлення житла. Тому вирішувати, що необхідно змінити у програмі, щоб вона запрацювала ще ефективніше, потрібно за участю громад.

"Ми запрошуємо до участі голів та депутатів громад, представників комісій, які приймають рішення про компенсації за знищені об'єкти нерухомого майна, незалежних українських та міжнародних експертів, профільні ГО, технічних інвентаризаторів, оцінювачів майна, суддів, нотаріусів та інших. На основі нашого діалогу ми сформуємо рекомендації щодо покращення механізму виплати компенсацій", – сказала Шуляк.

Перше обговорення відбудеться 20 вересня. У ньому візьмуть участь жителі західних та північних регіонів України, які мають пошкоджене майно, а також ті, хто має у цьому регіоні пошкоджене майно, але проживає за його межами.

Друга публічна консультація намічена на 27 вересня для учасників, які мешкають у східних та центральних областях України.

Третя – для мешканців південних областей України та АР Крим відбудеться 3 жовтня.

На початок вересня держава виплатила перший мільярд гривень заявникам програми компенсації за пошкоджене чи зруйноване житло. Йдеться про компенсації на ремонт квартир та будинків, сума відновлення яких не перевищує 200 тисяч гривень.