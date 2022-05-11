В Україні спростили процедуру отримання посвідчення водія: що змінилося

10:49 11 травня Київ, Україна

Процедуру навчання та отримання посвідчення водія спростив Кабінет Міністрів. Постанова «Про навчання водіїв та державну реєстрацію транспортних засобів у період дії військового стану в Україні» була прийнята на засіданні уряду 10 травня.



Серед іншого скоротили терміни навчання для водіїв легкових та вантажних автомобілів, а теоретичну підготовку тепер можна проводити у сервісах відеоконференції Zoom або Skype. Також для зручності переселенців тепер практичний іспит можна скласти у будь-якому іншому сервісному центрі МВС.



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