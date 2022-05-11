В Україні спростили процедуру отримання посвідчення водія: що змінилося

Процедуру навчання та отримання посвідчення водія спростив Кабінет Міністрів. Постанова «Про навчання водіїв та державну реєстрацію транспортних засобів у період дії військового стану в Україні» була прийнята на засіданні уряду 10 травня.
Серед іншого скоротили терміни навчання для водіїв легкових та вантажних автомобілів, а теоретичну підготовку тепер можна проводити у сервісах відеоконференції Zoom або Skype. Також для зручності переселенців тепер практичний іспит можна скласти у будь-якому іншому сервісному центрі МВС.
Повний перелік змін:
Серед іншого скоротили терміни навчання для водіїв легкових та вантажних автомобілів, а теоретичну підготовку тепер можна проводити у сервісах відеоконференції Zoom або Skype. Також для зручності переселенців тепер практичний іспит можна скласти у будь-якому іншому сервісному центрі МВС.
Повний перелік змін:
- Можливість громадянам, які переїхали тимчасово жити в інше місце (регіон), скласти практичний іспит у будь-якому сервісному центрі МВС, незалежно від того, в якому сервісному центрі складено теоретичний іспит.
- Можливість здійснення навчання з теоретичної підготовки осіб, які проходять підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів за допомогою засобів інформаційно-комунікаційного зв'язку (Zoom, Skype, Google Meet тощо).
- Можливість громадянам, які переїхали тимчасово жити в інше місце (регіон), отримати посвідчення водія в будь-якому сервісному центрі МВС, незалежно від місця складання теоретичного та/або практичного іспитів.
- Скорочення терміну навчання для майбутніх водіїв на категорії В (легкові авто) та C1, C, С1Е, СЕ (вантажні авто з причепом) шляхом зменшення на 20% теоретичної частини (шляхом ущільнення викладання таких тем, як «Будівельне та технічне обслуговування ТЗ», «Етика водія ТЗ» тощо).
- Можливість повернути свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, виданого за заявою його власника на ім'я особи, яка здійснює поїздку за кордон, протягом десяти днів з дня повернення цієї особи з-за кордону до будь-якого СЦ МВС.
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