В Україні спрощено підготовку та допуск водіїв до керування транспортними засобами

06:57 28 березня Київ, Україна

Уряд спростив процедуру підготовки та допуску водіїв до керування транспортними засобами у період дії воєнного стану



Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп'ятий.



Змінами передбачено:



❇️ скасування медичної довідки про придатність до керування транспортним засобом під час заміни, втрати або викрадення посвідчення водія;



❇️ скасування складання іспитів з практичного управління на майданчиках, що запобігає уникненню скупчень людей та техніки в одному місці;



❇️ скорочення термінів підготовки водіїв вантажних авто (категорія С1, С) за рахунок збільшення щодобових годин навчання з 2 до 5, та відмінність теоретичного іспиту для осіб, які проходять перепідготовку з категорії В на С1, С та мають відповідний досвід керування понад 3 роки;



❇️ скасування погодження автошколами із ДСЦ МВС програм підготовки водіїв вантажних автомобілів;



❇️ відстрочка до закінчення дії правого режиму військового стану – обов'язок автошкіл на внесення змін до типових програм, які раніше були заплановані на квітень.