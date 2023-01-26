В Україні зменшилось використання пластикових пакетів

08:54 26 січня Київ, Україна

За рік ухваленого рішення уряду щодо встановлення мінімальних роздрібних цін на пластикові пакети українці скоротили придбання від 40% до 90%. При цьому більш ніж удвічі збільшили споживання біорозкладних пакетів.



Про це повідомив перший заступник міністра економіки України Денис Кудін за результатами аналізу інформації, наданої Асоціацією рітейлерів України.

"Рішення уряду, яким були встановлені мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети, за рік дало суттєвий результат - українці скоротили придбання таких пакетів від 40% до 90% залежно від їхніх видів. І все частіше використовують біорозкладні, які не забруднюють довкілля. Зокрема, у деяких мережах супермаркетів продаж біорозкладних пакетів у 2022 році зріс у 13-15 разів", - розповів Кудін.

За його словами, зменшення обсягів продажу пластикових пакетів відбулося в умовах зростання цін їхньої закупівлі, що сприяло створенню необхідних економічних гарантій виробникам пластикових пакетів.



А також - простимулювало цих виробників до модернізації виробничих та технологічних процесів та розвитку виробництва біорозкладних пластикових пакетів, і зрештою призвело до зростання їхніх продажів.