В Україні зменшилось використання пластикових пакетів

За рік ухваленого рішення уряду щодо встановлення мінімальних роздрібних цін на пластикові пакети українці скоротили придбання від 40% до 90%. При цьому більш ніж удвічі збільшили споживання біорозкладних пакетів.
Про це повідомив перший заступник міністра економіки України Денис Кудін за результатами аналізу інформації, наданої Асоціацією рітейлерів України.
Про це повідомив перший заступник міністра економіки України Денис Кудін за результатами аналізу інформації, наданої Асоціацією рітейлерів України.
За його словами, зменшення обсягів продажу пластикових пакетів відбулося в умовах зростання цін їхньої закупівлі, що сприяло створенню необхідних економічних гарантій виробникам пластикових пакетів.
А також - простимулювало цих виробників до модернізації виробничих та технологічних процесів та розвитку виробництва біорозкладних пластикових пакетів, і зрештою призвело до зростання їхніх продажів.
А також - простимулювало цих виробників до модернізації виробничих та технологічних процесів та розвитку виробництва біорозкладних пластикових пакетів, і зрештою призвело до зростання їхніх продажів.
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