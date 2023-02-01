В Україні покращилася ситуація в енергосистемі - Міненерго

18:43 01 лютого Київ, Україна

За даними Міненерго, у середу 1 лютого ситуація в енергосистемі України покращилася, повідомляє прес-служба Міненерго.

"У середу 1 лютого 2023 р. ситуація з енергозабезпеченням споживачів порівняно з попереднім днем дещо покращилася. Завдяки завершенню ремонтних робіт на деяких енергоблоках теплової генерації очікується зниження обсягів дефіциту потужності порівняно із вчорашнім днем. Очікуваний дефіцит на вечірній максимум становитиме близько 21% від потреби", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що найбільш складна ситуація із знеструмленнями у Донецькій, Херсонській та Харківській областях. Через дефіцит генеруючої потужності найбільша частка відключених споживачів у Сумській, Волинській, Тернопільській та Кіровоградській областях.