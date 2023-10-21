В Україні почастішали випадки самогубств серед дітей та молоді

Ще свіжі у пам'яті численні випадки підліткового суїциду, пов'язаного із поширеним в інтернеті гуртом «Синій кит». І ось черговий сплеск смертей серед молоді та дітей в Україні. Зокрема, з початку жовтня лише в Києві наклали на життя п'ятеро дітей, а в Кривому Розі лише за вчора сталося три суїциди. Як розпізнати небезпеку та вберегти рідних?

Трагічний жовтень у столиці

Першою гучною нагодою стала смерть молодих людей, 2005 та 2006 року народження, 2 жовтня у Дніпровському районі столиці. Вони виховувалися у зразковій прийомній сім'ї, були зведеними братом та сестрою, але, за їхніми словами, покохали одне одного. Молоді люди вели трансляцію самогубства до TikTok – вони стрибнули з 24 поверху будинку. Крім того, трансляцію суїциду бачила їхня названа мати.

Після цього випадку, 9 жовтня, у Києві виявили тіла двох дівчат 17 та 18 років. Вони загинули внаслідок падіння з 26 поверху недобудови, поліцейські виявили в їхніх телефонах передсмертні повідомлення, адресовані батькам.

15 жовтня в Оболонській районній столиці виявили тіло 12-річної дівчинки. За словами правоохоронців, дитина вистрибнула з 22 поверху.

Чи пов'язані між собою суїциди?

Після цих випадків користувачі в соцмережах почали висувати гіпотезу про те, що суїциди підлітків у Києві пов'язані між собою. Загиблі, можливо, стали жертвами так званих груп смерті.

Офіційно столичні правоохоронці кажуть, що слідство продовжується і причини загибелі одразу кількох молодих людей за загадкових обставин з'ясовуються. А зв'язок між цими трагедіями може бути лише опосередкованим.

"Загиблі не були учасниками "груп смерті" та відповідних ігор. Ми перевірили, чи є зв'язок між цими випадками. Можемо сказати, що ні, а є тільки хайп, що тільки піднімається в Мережі. Можемо констатувати, що раніше, у попередні роки, самогубств було більше. Зараз про самогубства розповідають більше і частіше, це може спонукати до таких дій тих підлітків, які вважають, що батьки приділяють їм мало уваги. Тобто певною мірою може спонукати дитину до певних дій", – розповіло джерело у Міністерстві внутрішніх.

Правоохоронці додають, що причинами самогубств попередньо стали певні життєві обставини, які були у кожній родині.

"Наприклад, попередньо відомо, що пара, яка наклала на себе руки 2 жовтня - ці молоді люди вживали наркотики. Цей випадок та інші не були пов'язані з якимись інтернет-спільнотами", – кажуть у МВС.

Як розпізнати небезпеку

Національна соціальна сервісна служба України повідомила, що країну справді сколихнула хвиля самогубств, зокрема серед підлітків.. Зазвичай, як пояснили у відомстві, до таких вчинків неповнолітніх спонукає явище "романтизації суїциду" та стан афекту, коли душевний біль здається настільки глибоким, що його неможливо зупинити інакше.

У таких умовах дорослі часто починають активно перевіряти соціальні мережі своїх дітей.. Однак це слід робити з урахуванням їхньої особистої конфіденційності, підписуючись на їхні сторінки публічно, щоб не порушувати їхню довіру та особистий простір, додають у службі.

"Важливо пам'ятати, що навіть найменші зміни в емоційному стані підлітків можуть бути вчасно помічені, і їм може бути необхідна підтримка. Тому зібрали перелік тривожних "червоних прапорців", які не слід ігнорувати, та поради нешкідливого втручання для дорослих", - рекомендують у відомстві.