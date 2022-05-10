В Україні тільки кожен четвертий водій користується ременем безпеки

14:38 08 грудня Київ, Україна

Українські водії продовжують нехтувати правилами дорожнього руху, використання ременя безпеки так і не увійшло в "моду", причинами є суспільні міфи й упередження, а також надзвичайно низький штраф.

Про це повідомляється в дослідженні "Рівень користування ременями безпеки серед водіїв в містах України в 2020 році", яке провела ГО "Vision Zero" спільно з Центром демократії і верховенства права в рамках кампанії "За безпечні дороги".

"Середній рівень пристібання на сьогодні становить 26,04%, і це призводить до тих ДТП зі смертельними наслідками, яких можна було б уникнути завдяки користуванню ременями безпеки", - сказано в повідомленні.

Більше половини водіїв (від 52% до 85%) не пристібаються під час поїздки. Ця цифра найчастіше становить 70-80%, такі показники мають 12 досліджених міст.



У Києві результати краще - в столиці ременями користуються 48,2% водіїв. У топ-5 лідерів з пристібання також увійшли Львів (40,2%), Черкаси (34,5%), Дніпро (33,2%) і Вінниця (33,1%). Антилідером рейтингу стали Чернівці, Сіверськодонецьк та Кропивницький, де пристібаються менше 18% водіїв.

"Така поведінка українських водіїв загрожує їхньому життю і здоров'ю, адже без ременя безпеки ризики отримання важких наслідків в аварії ростуть", - відзначають експерти. За оцінкою Всесвітньої організації охорони здоров'я, пристебнутий ремінь міг би врятувати 50% жертв аварій зі смертельним результатом.

Дослідження проводилося в жовтні 2020 року в 24 містах (21 обласних центрах України, Києві, Сіверськодонецьку Луганської області та Маріуполі Донецької області). Для цього використовували метод спостереження: так проінструктовані волонтери кампанії зібрали інформацію про 33 701 водія. Всі вони повинні були бути пристебнутими за кермом: користування ременем для водіїв і пасажирів - пряма вимога правил дорожнього руху.