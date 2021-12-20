В Україні стартує проєкт «ВелоБескиди»

Проєкт «ВелоБескиди» передбачає розвиток пішохідно-трекингової і велосипедної інфраструктури на території трьох громад - Трускавецької, Бориславської та Східницької.
Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА.
Відзначається, що напередодні для проєкту «ВелоБескиди» була узгоджена технічна документація. Проєкт передбачає облаштування новаторських 4 велосипедних і 5 пішохідно-трекінгових маршрутів, двох спортивних велотрас, а також оглядової вежі висотою 15,6 м на горі Цюхів Верх. Велотраси і пішохідні шляхи облаштують по наявних стежках і дорогах в улоговинах і горах, щоб звести до мінімуму втручання в рельєф території.
Відзначається, що напередодні для проєкту «ВелоБескиди» була узгоджена технічна документація. Проєкт передбачає облаштування новаторських 4 велосипедних і 5 пішохідно-трекінгових маршрутів, двох спортивних велотрас, а також оглядової вежі висотою 15,6 м на горі Цюхів Верх. Велотраси і пішохідні шляхи облаштують по наявних стежках і дорогах в улоговинах і горах, щоб звести до мінімуму втручання в рельєф території.
Він додав, що для дітей тут теж передбачена цікава програма - гойдалки-тарзанки, смуга перешкод, перехід - «драбинка» та інші розваги.
Заступник голови ОДА Віталій Загайний акцентує увагу на тому, що «ВелоБескиди» стануть прикладом об'єднання громад для розвитку туризму.
Як відомо, проєкт «ВелоБескиди» переміг в конкурсі на фінансування з Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР). Він передбачає реалізацію до грудня 2021 року.
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