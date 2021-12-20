В Україні стартує проєкт «ВелоБескиди»

06:37 02 квітень Київ, Україна

Проєкт «ВелоБескиди» передбачає розвиток пішохідно-трекингової і велосипедної інфраструктури на території трьох громад - Трускавецької, Бориславської та Східницької.

Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА.



Відзначається, що напередодні для проєкту «ВелоБескиди» була узгоджена технічна документація. Проєкт передбачає облаштування новаторських 4 велосипедних і 5 пішохідно-трекінгових маршрутів, двох спортивних велотрас, а також оглядової вежі висотою 15,6 м на горі Цюхів Верх. Велотраси і пішохідні шляхи облаштують по наявних стежках і дорогах в улоговинах і горах, щоб звести до мінімуму втручання в рельєф території.

«Тепер до Трускавця можна буде приїжджати не тільки в санаторій на оздоровлення, за цілющою водою, в «Буковицю» - не тільки на лижі, але і для того, щоб поїздити на велосипеді, пройтися по цікавих терренкур-маршрутах, а по дорозі ще й зайнятися різними фізичними вправами на спеціально обладнаних майданчиках. А ще - з вершини Цюхів Верх (931 м) помилуватися видами: там передбачено будівництво металевої оглядової вежі», - зазначив голова Львівської обласної держадміністрації Максим Козицький.

Він додав, що для дітей тут теж передбачена цікава програма - гойдалки-тарзанки, смуга перешкод, перехід - «драбинка» та інші розваги.