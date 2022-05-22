В Україні стартує проєкт про кримськотатарську культуру «Шлях/Yol»

18:03 17 серпня Київ, Україна

Культурно-мистецький проєкт «Шлях/Yol» не має аналогів в Україні, це найбільший проєкт, присвячений кримськотатарській культурі.

Українцям розкажуть про багатовікову історію і культуру кримськотатарського народу і історичні зв'язки материкової України і Кримського півострова.

«Даний проєкт - перша можливість об'єднати на професійному рівні діячів культури, істориків, етнографів, музикантів в одне ціле і показати нашу культуру, наші традиції у всіх її гранях. Також ми хочемо розповісти про нашу державність, про історію взаємин України та Кримського півострова», - сказав керівник проєкту «Шлях/Yol», голова громадської організації «Ель Чебер» художник-кераміст Рустем Скибін.

За його словами, проєкт задумувався з метою підвищити рівень знань українців і кримських татар один про одного і розвінчати міфи про взаємини між народами, які формувалися протягом останніх двохсот років.

Як зазначив директор «Кримського дому», режисер Ахтем Сеітаблаєв, проєкт «Шлях/Yol» - це зразок того, як люди можуть об'єднуватися завдяки «знанню про себе і тих, хто живе поруч з тобою, через культурний інструментарій, через традиційні ремесла, через емоційний смисловий наратив».

В рамках проєкту будуть реалізовані сім масштабних ініціатив, в тому числі виставки в «Кримському Будинку» і музеї Івана Гончара, експозиція з майже 200 предметів прикладного мистецтва з фондів державних музеїв. Також планується відкриття туристичного маршруту по історичному Чумацькому шляху з встановленням пам'ятних знаків протягом 3000 км і проведенням культурних акцій на території п'яти областей України.

Крім того, будуть презентовані книги, мобільний додаток з вивчення кримськотатарської мови, а також альбоми кримськотатарських народних пісень у виконанні Джамали і колискових, які виконають українські музиканти. Плануються і виставки з освітніми лекторіями в музеях різних міст України.



Проєкт реалізується за підтримки Українського культурного фонду, Українського інституту і державного підприємства «Кримський дім».