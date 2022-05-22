В Україні стартує проєкт про кримськотатарську культуру «Шлях/Yol»

Культурно-мистецький проєкт «Шлях/Yol» не має аналогів в Україні, це найбільший проєкт, присвячений кримськотатарській культурі.
Українцям розкажуть про багатовікову історію і культуру кримськотатарського народу і історичні зв'язки материкової України і Кримського півострова.
За його словами, проєкт задумувався з метою підвищити рівень знань українців і кримських татар один про одного і розвінчати міфи про взаємини між народами, які формувалися протягом останніх двохсот років.
Як зазначив директор «Кримського дому», режисер Ахтем Сеітаблаєв, проєкт «Шлях/Yol» - це зразок того, як люди можуть об'єднуватися завдяки «знанню про себе і тих, хто живе поруч з тобою, через культурний інструментарій, через традиційні ремесла, через емоційний смисловий наратив».
В рамках проєкту будуть реалізовані сім масштабних ініціатив, в тому числі виставки в «Кримському Будинку» і музеї Івана Гончара, експозиція з майже 200 предметів прикладного мистецтва з фондів державних музеїв. Також планується відкриття туристичного маршруту по історичному Чумацькому шляху з встановленням пам'ятних знаків протягом 3000 км і проведенням культурних акцій на території п'яти областей України.
Крім того, будуть презентовані книги, мобільний додаток з вивчення кримськотатарської мови, а також альбоми кримськотатарських народних пісень у виконанні Джамали і колискових, які виконають українські музиканти. Плануються і виставки з освітніми лекторіями в музеях різних міст України.
Проєкт реалізується за підтримки Українського культурного фонду, Українського інституту і державного підприємства «Кримський дім».
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