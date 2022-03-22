В Україні стартували виплати 6 500 грн єПідтримки

12:46 22 березня Київ, Україна

З 21 березня в Україні розпочалася виплата 6 500 грн за програмою єПідтримка. Першими гроші отримують ті, хто подав заявки до Дії у перший день роботи послуги, повідомило Міністерство цифрової трансформації.



Відповідно до рішення уряду, українці, які живуть у регіонах, економічна діяльність яких постраждала внаслідок проведення бойових дій, можуть отримати одноразову матеріальну допомогу у зв'язку із втратою частини доходу.



"Ми отримали майже 4 мільйони заявок на допомогу від держави. Відучора розпочалися перші виплати 6500 грн єПідтримки, їх отримали майже 500 000 українців", – йдеться на сторінці Дії у Facebook.



Про початок виплати також повідомила пресслужба ПриватБанку. Загалом клієнти ПриватБанку подали 1,7 млн заявок на отримання державної допомоги.



Допомогу отримують наймані працівники підприємств та компаній, що працюють офіційно, та ФОПи 1-4 груп, що проживають у таких регіонах: Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Миколаївська, Запорізька, Донецька, Луганська, Житомирська, Одеська, Волинська, Дніпропетровська, Київська області та Київ.



Для отримання коштів необхідно подати запит через мобільний додаток. Дія – Послуги – єПідтримка – Отримати допомогу. Зарахування відбудеться на картку Підтримка протягом 10 робочих днів із дати подання заявки.