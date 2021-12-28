В Україні стартувала вакцинація Pfizer

06:02 19 квітень Київ, Україна

В Україні стартувала вакцинація препаратом виробництва Pfizer -BioNTech. 18 квітня почали в столиці, з понеділка почнеться вакцинація по всій країні.



Про це повідомив у Facebook прем'єр-міністр Денис Шмигаль.



"Цю вакцину отримають насамперед персонал і жителі будинків для літніх людей, а потім - рятувальники та прикордонники", - зазначив він.



Паралельно, за словами Степанова, вакцинують препаратом CoronaVac, "який, перш за все, розподілено серед маломобільних груп населення, соціальних працівників, педагогів, які беруть участь в організації ЗНО".



Відзначимо, що деякі облдержадміністрації, наприклад, Полтавська і Харківська, повідомили, що отримали перші партії вакцини виробництва Pfizer-BioNTech.