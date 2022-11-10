В Україні стартував перший пробний заїзд по відновленому залізничному сполученню з Румунією

14:33 09 листопада Київ, Україна

Відбувся перший пробний заїзд у напрямку Рахів – Ділове – Валя-Вішеулуй, який відновлюють Україна та Румунія, повідомляє Мінінфраструктури у середу, 9 листопада.



Вказано, що відкриття залізничного пасажирського сполучення на кордоні між Україною та Румунією очікується на початку грудня. За маршрутом курсуватиме збудований в Україні комфортабельний регіональний поїзд ДПКР-3.



Час у дорозі від Рахова до румунського міста Валя-Вішеулуй складає близько 40 хвилин без урахування митних процедур. Прикордонний та митний контроль проводитиметься на борту поїзда під час посадки.



Укрзалізниця планує виконувати два рейси на день з можливістю пересадки пасажирів на потяги румунської залізниці CFR. Від Валя-Вішеулуй щодня курсують поїзди до станцій Сігет, Клуж та Бухарест.