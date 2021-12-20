В Україні стартував онлайн-курс «Захист персональних даних»

20:01 24 березень Київ, Україна

Ви щотижня ставите «хрестик», що згодні з правилами обробки персональних даних, навіть не відкривши їх. Знайоме?

Онлайн -курс «Захист персональних даних» допоможе вам дізнатися, що таке персональні дані, хто і як може їх використовувати, як заборонити обробку своїх персональних даних.



Про це в Фейсбуці повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова.

"Мета курсу - допомогти не потрапити на гачок шахраїв", - зазначила омбудсмен

Курс розроблений Секретаріатом уповноваженого з прав людини та Офісом Ради Європи в Україні в рамках спільного проєкту «Європейський Союз і Рада Європи працюють разом для посилення операційної спроможності омбудсмена у захисті прав людини» у співпраці зі студією онлайн-освіти EdEra. Він складається з 4-х модулів, додаткових матеріалів та тестів.

"Після успішного завершення онлайн-курсу учасники зможуть отримати сертифікат на 6 академічних годин", - повідомила омбудсмен.

Вона додала, що зареєструватися можна на загальний курс із захисту персональних даних, а також на його поглиблену версію для держслужбовців і всіх, хто працює з персональними даними.