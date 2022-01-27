В Україні стартував конкурс на створення пам'ятника, присвяченого борщу

У Києві відкрили конкурс на створення артоб'єкта, присвяченого борщу. Його організували шеф-кухар Євген Клопотенко та Київська міськрада.
За задумом організаторів, артоб'єкт має допомогти популяризувати борщ як елемент української культури.
За формою це може бути скульптура, світлова, звукова чи мультимедійна інсталяція, лендарт тощо.
Заявки на участь у конкурсі приймаються до 28 лютого 2022 року. Заявка повинна містити портфоліо, ескіз об'єкта, опис ідеї, схему монтажу та кошторис.
Артоб'єкт буде виготовлено коштом меценатів.
Конкурс анонсували у 2021 році. Тоді городяни могли допомогти вибрати місце для артоб'єкта. Найпопулярнішими локаціями із запропонованих виявилися Житній ринок, Поштова, Контрактова та Бессарабська площі, парк імені Тараса Шевченка та Арка дружби народів.
У жовтні 2020 року борщ внесли до Нацпереліку елементів нематеріальної культурної спадщини. А у березні 2021 року Україна подала заявку на внесення борщу до списку спадщини ЮНЕСКО. Заява складається із понад 700 сторінок доказів того, що борщ походить з України. Зазвичай розгляд заявки триває два роки.
У лютому 2021 року американське видання CNN включило український борщ до свого списку 20 смачних супів світу.
За задумом організаторів, артоб'єкт має допомогти популяризувати борщ як елемент української культури.
За формою це може бути скульптура, світлова, звукова чи мультимедійна інсталяція, лендарт тощо.
Заявки на участь у конкурсі приймаються до 28 лютого 2022 року. Заявка повинна містити портфоліо, ескіз об'єкта, опис ідеї, схему монтажу та кошторис.
Артоб'єкт буде виготовлено коштом меценатів.
Конкурс анонсували у 2021 році. Тоді городяни могли допомогти вибрати місце для артоб'єкта. Найпопулярнішими локаціями із запропонованих виявилися Житній ринок, Поштова, Контрактова та Бессарабська площі, парк імені Тараса Шевченка та Арка дружби народів.
У жовтні 2020 року борщ внесли до Нацпереліку елементів нематеріальної культурної спадщини. А у березні 2021 року Україна подала заявку на внесення борщу до списку спадщини ЮНЕСКО. Заява складається із понад 700 сторінок доказів того, що борщ походить з України. Зазвичай розгляд заявки триває два роки.
У лютому 2021 року американське видання CNN включило український борщ до свого списку 20 смачних супів світу.
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