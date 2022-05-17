В Україні створено бригади з моніторингу хімічних та біологічних загроз

У всіх областях України розпочали свою роботу мобільні екіпажі щодо відстеження можливих хімічних, радіаційних та біологічних загроз.
Про це повідомили на сайті Міністерства охорони здоров'я у вівторок, 17 травня.
Мобільні групи оперативно реагуватимуть на надзвичайні ситуації у разі, якщо росіяни застосують нову заборонену зброю, повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін.
Мобільні групи оперативно реагуватимуть на надзвичайні ситуації у разі, якщо росіяни застосують нову заборонену зброю, повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін.
Крім того, проводяться заходи щодо забезпечення санітарного та епідеміологічного добробуту на деокупованих територіях. Зокрема, на 100% ця робота вже виконана на території Київської області, на 70% – на Чернігівщині та на 40% – на Сумщині.
Йдеться про дослідження якості та безпеки питної води для населення, проведення заходів щодо дезінсекції, дезінфекції та дератизації. Також дослідженню підлягає ґрунт навколо місць аварій хімічних об'єктів, сховищ пального, хімікатів, промислових підприємств.
Йдеться про дослідження якості та безпеки питної води для населення, проведення заходів щодо дезінсекції, дезінфекції та дератизації. Також дослідженню підлягає ґрунт навколо місць аварій хімічних об'єктів, сховищ пального, хімікатів, промислових підприємств.
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