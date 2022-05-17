В Україні створено бригади з моніторингу хімічних та біологічних загроз

20:06 17 травня Київ, Україна

У всіх областях України розпочали свою роботу мобільні екіпажі щодо відстеження можливих хімічних, радіаційних та біологічних загроз.

Про це повідомили на сайті Міністерства охорони здоров'я у вівторок, 17 травня.



Мобільні групи оперативно реагуватимуть на надзвичайні ситуації у разі, якщо росіяни застосують нову заборонену зброю, повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

"Проти нас веде війну ворог, який не дотримується жодних правил ведення війни. Тому ми маємо бути готові реагувати на ситуації будь-якого характеру та постійно стежити, чи в нормі показники довкілля. Для цього і працюють створені на рівні Центрів контролю та профілактики захворювань мобільні бригади», – пояснив Кузін.

Крім того, проводяться заходи щодо забезпечення санітарного та епідеміологічного добробуту на деокупованих територіях. Зокрема, на 100% ця робота вже виконана на території Київської області, на 70% – на Чернігівщині та на 40% – на Сумщині.



Йдеться про дослідження якості та безпеки питної води для населення, проведення заходів щодо дезінсекції, дезінфекції та дератизації. Також дослідженню підлягає ґрунт навколо місць аварій хімічних об'єктів, сховищ пального, хімікатів, промислових підприємств.