В Україні створено бюро для пошуку людей

В Україні створили Національне інформаційне бюро для збору та узагальнення даних про українських військовополонених, які загинули, зникли безвісти, незаконно затримані окупантами, зокрема серед мирного населення.
Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО України.
Українська сторона через Бюро складає також списки загиблих та військовополонених РФ. Це дозволить Україні ще раз довести злочини Росії та у перспективі – активізувати процес обміну як полоненими, так і тілами загиблих.
Українська сторона через Бюро складає також списки загиблих та військовополонених РФ. Це дозволить Україні ще раз довести злочини Росії та у перспективі – активізувати процес обміну як полоненими, так і тілами загиблих.
- «Гаряча лінія» Національного інформаційного бюро: 1648
- Для дзвінків з-за кордону: +380 44 287 81 65
- Найближчим часом запрацює сайт .
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