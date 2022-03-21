В Україні створено бюро для пошуку людей

09:41 20 березня Київ, Україна

В Україні створили Національне інформаційне бюро для збору та узагальнення даних про українських військовополонених, які загинули, зникли безвісти, незаконно затримані окупантами, зокрема серед мирного населення.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО України.



Українська сторона через Бюро складає також списки загиблих та військовополонених РФ. Це дозволить Україні ще раз довести злочини Росії та у перспективі – активізувати процес обміну як полоненими, так і тілами загиблих.