В Україні створили спеціальний табір для російських військовополонених

18:01 06 червня Київ, Україна

Для військовополонених окупантів, яких Україна не планує відправляти на обмін найближчим часом, в одній із західних областей було створено табір. Усі вони утримуються відповідно до Женевської конвенції.



Про це в ефірі інформаційного телемарафону розповів Міністр юстиції Денис Малюска.



За його словами, рівень утримання полонених дещо кращий, ніж у засуджених чи ув'язнених.

"Ми створили спеціальний табір для військовополонених на Заході України, де утримуються ті військовополонені, щодо яких немає близьких очікувань обміну. Щодо військовополонених, яких щойно захопили, або запланованих для обміну, вони розподілені по установах Міністерства юстиції практично на всій території України. Військовополонені утримуються на належному рівні відповідно до стандартів, встановлених міжнародними договорами. Це рівень трохи кращий, ніж утримання ув'язненого чи засудженого. Трохи краще харчування, трохи кращі засоби гігієни, повний доступ до Червоного Хреста”, – каже Малюска.

Він додав, що головна мета для України – спалити російських військовополонених так, щоб не було жодних звинувачень у тортурах чи військових злочинах. Також він зазначив, що росіяни утримують українських військовополонених у різних умовах – це може бути нейтральне ставлення у слідчих ізоляторах, але є випадки тортур та неналежного відношення.



За даними Мін'юсту, щомісяця на утримання одного військовополоненого потрібно не менше 3 тисяч гривень. Ці кошти йдуть на харчування, одяг, засоби гігієни та комунальні платежі. За словами заступника міністра юстиції Олени Висоцької, такі витрати виправдані, адже умови утримання військовополонених мають відповідати Женевській конвенції, а живі та здорові російські полонені – необхідний обмінний фонд для повернення додому полонених українців із Росії та тимчасово підконтрольних їй територій.





