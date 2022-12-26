В Україні створили спільну мережу відділень банків на випадок блекауту

Під керівництвом НБУ та системно важливих банків створено спільну мережу з тисячі відділень, які працюватимуть у разі тривалих відключень світла.
Про це повідомила пресслужба Національного банку України.
Системно важливі банки з ініціативи НБУ об'єдналися для створення спільної банківської мережі під назвою POWER BANKING. Відділення, що входять до неї, працюватимуть та надаватимуть клієнтам банківські послуги навіть у критичній ситуації під час блекауту.
Відділення загальної мережі забезпечені альтернативними джерелами енергії та резервними каналами зв'язку, мають посилену інкасацію готівки та додатковий персонал.
Наразі мережа об'єднує всі 14 системно важливих банків, відділення яких стали основою цієї мережі, та залучає інших учасників банківського ринку. Наразі вже понад 1 тисячу відділень у всіх регіонах країни додатково оснащено для роботи під час блекауту. Близько 80% їх - це відділення системно важливих банків.
В умовах блекауту у відділеннях мережі буде доступна можливість отримати готівку у банкоматах або в касі, здійснити платежі чи переказ коштів, обміняти валюту та отримати консультації менеджерів з фінансових питань.
Крім того, у відділеннях мережі POWER BANKING запроваджено банкоматний національний роумінг. Завдяки цьому українці зможуть у банкоматі будь-якого банку мережі "зняти збільшену суму готівки, достатню для задоволення поточних потреб та формування певного запасу".
Про це повідомила пресслужба Національного банку України.
Системно важливі банки з ініціативи НБУ об'єдналися для створення спільної банківської мережі під назвою POWER BANKING. Відділення, що входять до неї, працюватимуть та надаватимуть клієнтам банківські послуги навіть у критичній ситуації під час блекауту.
Відділення загальної мережі забезпечені альтернативними джерелами енергії та резервними каналами зв'язку, мають посилену інкасацію готівки та додатковий персонал.
Наразі мережа об'єднує всі 14 системно важливих банків, відділення яких стали основою цієї мережі, та залучає інших учасників банківського ринку. Наразі вже понад 1 тисячу відділень у всіх регіонах країни додатково оснащено для роботи під час блекауту. Близько 80% їх - це відділення системно важливих банків.
В умовах блекауту у відділеннях мережі буде доступна можливість отримати готівку у банкоматах або в касі, здійснити платежі чи переказ коштів, обміняти валюту та отримати консультації менеджерів з фінансових питань.
Крім того, у відділеннях мережі POWER BANKING запроваджено банкоматний національний роумінг. Завдяки цьому українці зможуть у банкоматі будь-якого банку мережі "зняти збільшену суму готівки, достатню для задоволення поточних потреб та формування певного запасу".
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