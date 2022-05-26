В Україні створили портал, де можна сказати правду про злочини російських окупантів

18:32 26 травня Київ, Україна

Мін'юст спільно з МЗС та Офісом Президента створили портал «Скажи правду», де кожен, хто постраждав від російських окупантів або став свідком військових злочинів, може розповісти про них.

На порталі можна розповісти про будь-які порушення прав та прикріпити докази, якщо ви їх фіксували. Усі свідчення та докази збираються для захисту України та українців у Європейському суді з прав людини та у Міжнародному суді ООН.



Наразі в Україні розслідують близько 11 тисяч військових злочинів. Але без допомоги свідків та постраждалих покарати винних буде складно, кажуть у Міністерстві юстиції.