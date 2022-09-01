В Україні створили платформу психологічної допомоги підліткам «Не дрібниці»

07:33 12 серпня Київ, Україна

До Дня молоді, який відзначається в Україні 12 серпня, було запущено оновлену платформу психологічної допомоги підліткам «Не дрібниці».

У рамках проєкту підлітки зможуть поговорити з фахівцями про переживання, що були викликані або загострені війною, а також порадитися щодо здорових і токсичних відносин.





Раніше основним майданчиком проєкту "Не дрібниці" був Instagram , який допомагав молоді розпізнавати психологічне насильство та будувати здорові стосунки. Тепер до нього додався сайт та Telegram-бот



Окремий компонент проєкту – освітній. Прямо в чат-боті є вправи на заспокоєння, які допоможуть упорядкувати думки, а в Інстаграмі – регулярні прямі ефіри з психологами/инями, які знайомі підліткам, і на хвилюючі теми.



Замість довгих лонгрідів на сайті – картки-гайди, які коротко та доступно розкривають важливі питання.