В Україні створили мінісеріал про українські міста-герої

Громадська організація Brand Ukraine разом із Міністерством закордонних справ створила документальний мінісеріал Cities of Freedom про те, якими були українські міста до повномасштабної війни.
У п'яти серіях показали міста-герої Ірпінь та Бучу, Харків, Херсон, Маріуполь та Чернігів. Історії розповідають місцеві мешканці.
У п'яти серіях показали міста-герої Ірпінь та Бучу, Харків, Херсон, Маріуполь та Чернігів. Історії розповідають місцеві мешканці.
Відео будуть використовуватись для публічних презентацій на масових заходах за кордоном.
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