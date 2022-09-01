В Україні створили мінісеріал про українські міста-герої

15:39 24 серпня Київ, Україна





У Громадська організація Brand Ukraine разом із Міністерством закордонних справ створила документальний мінісеріал Cities of Freedom про те, якими були українські міста до повномасштабної війни. п'яти серіях показали міста-герої Ірпінь та Бучу, Харків, Херсон , Маріуполь та Чернігів. Історії розповідають місцеві мешканці.

«Міста показали довоєнними, розкрили їхній особливий характер, перебіг життя, урбаністичне та культурне надбання», – кажуть автори серіалу.

Відео будуть використовуватись для публічних презентацій на масових заходах за кордоном.