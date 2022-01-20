В Україні створили комікс про стигматизацію жертв сексуального насильства

В Україні було створено комікс про стигматизацію жертв сексуального насильства, повідомила Марія Бліндюк, яка працювала над графічним репортажем для коміксу.
Комікс називається «Сама винна. Історія дівчини, у зґвалтування якої ніхто не повірив».
За основу коміксу взяли історію дівчини із Кривого Рогу, яку зґвалтував шкільний хореограф на випускному. Однокласники звинуватили дівчину у бажанні «хайпонути», а в районному відділенні поліції її висміяли та запропонували вийти заміж за ґвалтівника.
Щоб створити комікс, його авторка поговорила з жертвою, її мамою, адвокатом та директором ліцею. За словами Марії Бліндюк, "єдина причина, чому дівчина погодилася пройти цей шлях та розповісти свою історію: вона хотіла довести, що про насильство мовчати не можна".
Над коміксом також працювали сценаристи Олександр Дьомін та Самуїл Проскуряков та художниця Ганна Коваль.
Подивитися комікс можна тут, а українською – тут.
Розслідування зґвалтування триває вже пів року, але шкільному хореографу так і не вручили підозру, а справу намагалися кілька разів закрити.
Комікс називається «Сама винна. Історія дівчини, у зґвалтування якої ніхто не повірив».
За основу коміксу взяли історію дівчини із Кривого Рогу, яку зґвалтував шкільний хореограф на випускному. Однокласники звинуватили дівчину у бажанні «хайпонути», а в районному відділенні поліції її висміяли та запропонували вийти заміж за ґвалтівника.
Щоб створити комікс, його авторка поговорила з жертвою, її мамою, адвокатом та директором ліцею. За словами Марії Бліндюк, "єдина причина, чому дівчина погодилася пройти цей шлях та розповісти свою історію: вона хотіла довести, що про насильство мовчати не можна".
Над коміксом також працювали сценаристи Олександр Дьомін та Самуїл Проскуряков та художниця Ганна Коваль.
Подивитися комікс можна тут, а українською – тут.
Розслідування зґвалтування триває вже пів року, але шкільному хореографу так і не вручили підозру, а справу намагалися кілька разів закрити.
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