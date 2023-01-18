В Україні створили чат-бот про безкоштовні медичні послуги та права пацієнтів

12:02 18 січня Київ, Україна





Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. Громадська організація "Ліки контроль" створила чат-бот "Календар здорових українців", який надає інформацію про медичні послуги, що фінансуються з державного бюджету, та права пацієнтів загалом.Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України.

"Повномасштабна агресія росії проти України принесла багато страждань і випробувань, проте війна - не привід відкладати здоров'я на другий план. Турбота про своє здоров'я – внесок у наше майбутнє та одна з найкращих інвестицій у перемогу. Щоб показати, що профілактика - це не лише важливо, а й просто і доступно, було створено чат-бот "Календар здорових українців", - пояснили у МОЗ.

У сервісі можна дізнатися, які дослідження чи щеплення слід зробити у конкретному віці, та отримати персональні рекомендації щодо покращення стану здоров'я. Крім цього, чат-бот показує найближчі до користувача медустанови, де надають потрібні послуги.



Примітно, що "Календар здорових українців" склали на основі рекомендацій ВООЗ, Центру громадського здоров'я МОЗ України та сімейних лікарів. Він також використовує актуальні дані НСЗУ щодо місць надання медичних послуг.