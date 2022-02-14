В Україні створять чат-бот "Вибори-2020"

20:42 23 вересень Київ, Україна

Для забезпечення доброчесності виборчого процесу та захисту волевиявлення громадян, ЦВК спільно з МВС запустять чат-бот "Вибори-2020".

Центральна виборча комісія спільно з Міністерством внутрішніх справ домовилися об'єднати зусилля заради створення цілої програми заходів про передвиборчу кампанію.



"Вибори-2020" дозволять також правильно підготуватися до виборів, щоб дізнатися все про кандидатів. Він буде нагадувати користувачам про "дні тиші", і кожен також може повідомити боту про агітацію в заборонені дні.



Нагадаємо, місцеві вибори в Україні пройдуть в неділю, 25 жовтня.



