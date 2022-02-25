В Україні створять хмарний сервіс Microsoft

15:34 02 жовтень Київ, Україна

Мінцифри України і корпорація Microsoft домовилися про створення програми впровадження хмарних сервісів Azure.

"Україна сьогодні робить величезний крок до створення цифрової держави. Сьогодні, напевно, вперше в історії України, країна починає ділові відносини з компанією, яка є... компанією з капіталізацією понад 1 трлн доларів. Це дуже важливо, тому що Україні довіряють... Потенційна взаємодія з Microsoft - це цифровий стрибок для нашої країни. Сьогодні на ваших очах розвивається цифрова економіка в нашій країні", - сказав на брифінгу віцепрем'єр-міністр України - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він нагадав, що одна з пріоритетних цілей Міністерства цифрової трансформації - за 2,5 роки відцифрувати 100% державних послуг.

"Це неможливо робити, якщо не буде data-центру, в якому ми зможемо зберігати наші дані. Особливу увагу ми приділяємо збереженню саме в нашій країні - ми не хочемо, щоб сенситивні дані зберігалися в іншій країні. Тому Microsoft по суті може стати першим масштабним проєктом, який допоможе нам реалізувати нашу амбітну мету", - повідомив міністр.

Федоров зазначив також, що в рамках співпраці українська сторона планує залучити до програми понад 100 тис. нових досвідчених IT-фахівців за наступні 3 роки.



Крім того, за словами глави Міністерства, уряд розглядає перенесення сервісів "Дія 2.0" в хмари Microsoft.



Генеральний директор представництва Microsoft в Україні Ян Петер Де Йонг своєю чергою підкреслив, що "Україна - це держава, яка має дуже великий потенціал".