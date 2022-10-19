В Україні створять мобільні пункти живлення для критичної інфраструктури

19:59 19 жовтня Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський поставив завдання органам виконавчої влади оперативно створити мобільні пункти живлення для критичної інфраструктури міст, селищ та сіл.



Про це стало відомо за підсумками стратегічної наради щодо безпеки на об'єктах енергозабезпечення, повідомляє Офіс Президента 19 жовтня.

"Було обговорено сценарії можливих наслідків та моделі підтримки населення під час ймовірних загроз різного ступеня небезпеки. Учасники узгодили необхідні заходи на випадок відсутності електроенергії в населених пунктах. Президент поставив завдання оперативно створити мобільні пункти живлення для критичної інфраструктури міст, селищ та сіл", — йдеться у повідомленні.

Учасники наради, серед яких прем'єр-міністр України, міністр енергетики, міністр внутрішніх справ, міністр розвитку громад та територій, обговорили також необхідні кроки для вдалого проходження опалювального сезону в умовах постійних обстрілів.



Крім того, йшлося про заходи щодо ліквідації наслідків у разі виведення з ладу всієї енергосистеми України. Деталі в Офісі Президента не повідомили.