В Україні створять мобільні пункти живлення для критичної інфраструктури

Президент України Володимир Зеленський поставив завдання органам виконавчої влади оперативно створити мобільні пункти живлення для критичної інфраструктури міст, селищ та сіл.
Про це стало відомо за підсумками стратегічної наради щодо безпеки на об'єктах енергозабезпечення, повідомляє Офіс Президента 19 жовтня.
Про це стало відомо за підсумками стратегічної наради щодо безпеки на об'єктах енергозабезпечення, повідомляє Офіс Президента 19 жовтня.
Учасники наради, серед яких прем'єр-міністр України, міністр енергетики, міністр внутрішніх справ, міністр розвитку громад та територій, обговорили також необхідні кроки для вдалого проходження опалювального сезону в умовах постійних обстрілів.
Крім того, йшлося про заходи щодо ліквідації наслідків у разі виведення з ладу всієї енергосистеми України. Деталі в Офісі Президента не повідомили.
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