В Україні створять "Книгу катів" про злочинців із російської армії

11:28 08 червня Київ, Україна

Наступного тижня в Україні запустять спеціальну інформаційну систему під назвою "Книга катів", де публікуватимуть дані російських військових, які вчиняли військові злочини.



Про це заявив президент України Володимир Зеленський.



“Я неодноразово зазначав, що вони обов'язково відповідають. І ми крок за кроком до цього наближаємось”, – сказав Зеленський.



За його словами, над створенням такої інформаційної системи працюють уже якийсь час. У книзі буде опубліковано конкретні факти про конкретних людей, винних у жорстоких злочинах проти українців.



Президент пояснив, що "Книга катів" є однією з основ не лише відповідальності безпосередніх виконавців військових злочинів – солдатів окупаційної армії, а й їхніх командирів.



“Тих, хто віддавав накази. Тих, хто уможливив усе, що вони зробили в Україні. У Бучі, Маріуполі, у всіх наших містах, у всіх громадах, до яких дотягнулися. Усі відповідатимуть”, – зазначив Зеленський.