В Україні створять е-платформу для іноземних студентів

Електронна платформа забезпечить прозорий механізм набору іноземців на навчання в Україні та оптимізує процедуру отримання візи і видачі запрошень.
Про це повідомили в пресслужбі МОН.
При цьому в МОН зазначають, що протягом останніх двох років Міністерством отримані численні звернення дипломатичних представництв закордонних країн в Україні, народних депутатів України, скарги іноземних студентів щодо неправомірних дій з боку фірм-посередників, які здійснюють набір іноземців для здобуття вищої освіти в Україні.
Додамо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив міністерствам прискорити роботу зі створення єдиної міжвідомчої електронної платформи для іноземних студентів, щоб якомога швидше ліквідувати будь-які прояви корупції в цій сфері.
Відзначимо, що зараз створюється робоча група, до якої увійдуть представники Міністерства закордонних справ України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства цифрової трансформації України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки та Державної міграційної служби України.
Очікується, що єдина міжвідомча електронна платформа в сфері набору іноземних студентів забезпечить:
Відзначимо, що зараз створюється робоча група, до якої увійдуть представники Міністерства закордонних справ України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства цифрової трансформації України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки та Державної міграційної служби України.
Очікується, що єдина міжвідомча електронна платформа в сфері набору іноземних студентів забезпечить:
- прозорість інформації на всіх етапах;
- студент-орієнтований сервіс;
- зручність для всіх суб'єктів платформи;
- чесність;
- звітність всіх суб'єктів платформи;
- мінімізацію ризиків нелегальної міграції через "студентський канал", оскільки в платформі будуть відображені всі етапи вступу, в'їзду, навчання, виїзду і т.д. іноземця в Україні.
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