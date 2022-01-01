В Україні створять е-платформу для іноземних студентів

17:05 21 квітень Київ, Україна

З метою створення прозорого механізму набору іноземних студентів для здобуття вищої освіти, в Україні з'явиться міжвідомча електронна платформа.

Про це в середу, 21 квітня, повідомив в Telegram народний депутат Олексій Гончаренко.



Відзначається, що створення платформи передбачено в плані заходів щодо популяризації можливостей здобуття вищої освіти в Україні для іноземних студентів до 2025 року.



Так, виші, які приймають іноземців, зареєструвавшись на е-платформі, отримають інформацію про проходження вступником погоджень Службою безпеки, адміністрацією Держприкордонслужби або якщо мала місце відмова в погодженні.



На платформі іноземні абітурієнти будуть створювати власні е-кабінети, які дозволять їм: