В Україні відбудеться прем'єра фільму "Маріуполіс-2": режисера стрічки вбили росіяни

08:35 24 жовтня Київ, Україна

Прем'єра фільму Маріуполіс-2 литовського режисера Мантаса Кведаравічюса, убитого російськими військовими у Маріуполі, відбудеться на фестивалі Docudays UA 11 листопада.



В українських кінотеатрах стрічка вийде 17 листопада.





Оприлюднено офіційний український тизер картини, в якій документовано події березня 2022 року в Маріуполі.

З початком повномасштабного вторгнення литовський режисер Мантас Кведаравічюс повернувся до міста, де шість років тому зняв перший фільм. Він хотів продовжити фіксувати життя міста під загрозою війни.



Наприкінці березня 2022 року його взяли в полон і вбили російські військові.



Фільм створений із врятованих фрагментів відео, знятих художником. У картині можна побачити, як далеко продовжуються бої за "Азовсталь", видніється Маріупольський драмтеатр, позначений як місце укриття дітей.



Зняті матеріали зберегла наречена Кведаравічюса, українка Ганна Білоброва, яка перебувала в Маріуполі разом із ним. Вона змогла вивезти відео до Литви, де змонтувала фільм разом із монтажеркою першої частини "Маріуполіса" Дунею Сичовою.



Світова прем'єра стрічки відбулася у позаконкурсній секції "Спеціальний показ" 75-го кінофестивалю Канна. Фільм отримав спеціальний приз журі "Золоте око".



Про загибель у Маріуполі Мантаса Кведаравічюса стало відомо на початку квітня. Спочатку повідомлялося, що у його машину влучила ракета.



Згодом з'ясувалося, що це повідомлення розповсюдила його наречена Ганна Білоброва, яка намагалася вивезти тіло художника з окупованого міста. Насправді Кведаравічюса взяли в полон, і його розстріляли на кілька днів раніше.



Поховати кінорежисера вдалося на його батьківщині у Литві.