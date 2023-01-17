В Україні зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі – "Укренерго"

11:39 17 січня Київ, Україна

Внаслідок ракетних ударів 14 січня в Україні зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі.

Про це повідомляє "Укренерго".

"Станом на 10.30 17 січня зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі, особливо в ранковий та вечірній піки споживання. Це наслідки масованих ракетних та дронових атак по енергетичній інфраструктурі", - йдеться у повідомленні.

За інформацією "Укренерго", всім операторам систем розподілу доведено ліміти споживання на добу.



У компанії нагадали, що кожне обленерго складає графіки планових погодинних відключень, які забезпечують споживання області на рівні доведеного ліміту. Через їхнє перевищення вже застосовано аварійні відключення у шести областях України.



Також через несприятливі погодні умови (поривчастий вітер, зледеніння проводів) у центральних регіонах є локальні відключення у мережах операторів систем розподілу, живлення відновлюється.