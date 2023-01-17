В Україні зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі – "Укренерго"

Внаслідок ракетних ударів 14 січня в Україні зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі.
Про це повідомляє "Укренерго".
За інформацією "Укренерго", всім операторам систем розподілу доведено ліміти споживання на добу.
У компанії нагадали, що кожне обленерго складає графіки планових погодинних відключень, які забезпечують споживання області на рівні доведеного ліміту. Через їхнє перевищення вже застосовано аварійні відключення у шести областях України.
Також через несприятливі погодні умови (поривчастий вітер, зледеніння проводів) у центральних регіонах є локальні відключення у мережах операторів систем розподілу, живлення відновлюється.
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